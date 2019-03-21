Самый популярный в мире YouTube-блогер проиграл конкуренту

Самый популярный YouTube-блогер в мире Феликс Чельберг (известен под ником PewDiePie) уступил первенство блогу T-Series. Динамику роста подписчиков на обоих каналах можно просмотреть в онлайн-стриме.

Утром 21 марта разрыв составил примерно 20 тысяч подписчиков: у T-Series их уже 90 миллионов и 493 тысячи. Канал принадлежит крупной музыкальной компании из Индии. Основной контент аккаунта T-Series — музыкальные клипы.

Около полугода назад PewDiePie заявил, что скоро T-Series обгонит его по числу подписок. Тогда аудитория его канала составляла 65 миллионов человек, у конкурента было 59 миллионов последователей.

Чельберг предполагал, что потеряет первенство уже к ноябрю 2018 года. Он призвал подписчиков «сражаться» и поддерживать его всеми способами. В декабре 2018 года неизвестные взломали сайт Wall Street Journal и опубликовали на нем манифест в поддержку PewDiePie.

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