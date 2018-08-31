Самый популярный в мире YouTube-блогер объявил войну конкуренту

Самый популярный блогер YouTube Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, заявил, что блог T-Series в скором времени обгонит его по количеству подписчиков. Видео, посвященное «войне» за первенство, он опубликовал на своем канале.

В качестве доказательства Чельберг приводит статистику подписок. В данный момент аудитория его канала составляет 65 миллионов человек, в то время как у T-Series — 59 миллионов, и число его постоянных зрителей быстро растет.

«Пришло время сражаться», — заявил PewDiePie, обращаясь к подписчикам. По его словам, «все, больше не будет, как прежде», так как сейчас он проигрывает. По подсчетам Чельберга, в текущих условиях он потеряет первенство к ноябрю 2018 года.

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По данным издания The Verge, ежедневный прирост аудитории PewDiePie составляет около 29 тысяч подписчиков, у T-Series — 141 тысяча. T-Series является крупной индийской музыкальной компанией, публикующей музыкальные клипы. Причина ее популярности, вероятнее всего, заключается в огромном населении Индии, имеющем доступ к интернету.

Многие поклонники таланта PewDiePie восприняли его призыв серьезно. Они публикуют уничижительные комментарии под видео T-Series. «Розы красные. Фиалки синие. До сих пор не понимаю, почему на этом канале 59 миллионов подписчиков», — гласит один из наиболее популярных комментариев к последнему видео на канале «соперника». «Я защищу девятилетнюю армию», — сообщил другой комментатор. Его публикация набрала более 700 лайков.

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