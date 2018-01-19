Блогер выучил русский мат перед «холодной войной с Россией»

Один из самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в мире Феликс Чельберг, известный под ником PewDiePie, выругался по-русски в ответ на новость о подготовке Швеции к военным действиям. Он опубликовал в Twitter скриншот новости в Google и подписал «CYKA BL**T!».

Таким образом он отреагировал на намерение шведских властей (Чельберг — гражданин Швеции — прим. «Ленты.ру») переиздать брошюры по вопросам чрезвычайных ситуаций во время военных действий.

Речь идет о буклете «Если завтра война», который ранее выпускался с 1943 по 1991 год, когда закончилась холодная война. Такая необходимость, по мнению правительства Швеции, вызвана «опасениями по поводу России».

Изображение: скриншот страницы @PewDiePie

Менее чем за сутки твит PewDiePie собрал почти 20 тысяч лайков и почти две тысячи ретвитов. В комментариях отметились пользователи, которые либо говорят на русском, либо знают несколько слов на этом языке. Они обменялись поздравлениями с такими познаниями и передавали блогеру приветы. Некоторые решили обратиться к Чельбергу на русском, но многие юзеры попросили говорить в треде только на английском.

Блогер не впервые использует эту нецензурную фразу. В декабре 2017 года он уже публиковал подобный твит. Время от времени PewDiePie также практикует произношение на русском в своих видео.

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