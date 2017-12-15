Самый популярный блогер мира грязно выругался по-русски

В сети обратили внимание на необычный пост самого популярного блогера мира — Феликса PewDiePie Чельберга, который удивил 13,8 миллиона подписчиков в Twitter матерным ругательством на русском языке.

«Сука *** (блин)», — без видимой на то причины заявил он.

Менее чем за сутки пост Чельберга собрал 62 тысячи лайков и 14 тысяч репостов и привлек пользователей социальной сети, которые принялись интересоваться, на каком языке начал изъясняться их кумир. «Черт возьми, шведский или английский. Да выбери уже какой-нибудь один! Но не этот "пьюдипайский" сленг», — возмутился один из них.

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Некоторые догадались, что Чельберг опубликовал твит на русском языке. Они в шутку заподозрили блогера в связях с российскими спецслужбами и принялись публиковать тематические мемы, связанные со стереотипами о русских гопниках. «А ну, чики-брики в дамки», — посыпались сообщения на латинице.

В комментарии пришли и пользователи из России. Поблагодарив PewDiePie за ругательство, они начали активно крыть интернет-звезду матом в ответ: «*** (Блином) буду, братка. Иди на *** (к черту). За мат извини».

27-летний Феликс Чельберг — швед, на YouTube-канал которого подписано более 57 миллионов человек. Судя по данным журнала Forbes, PewDiePie занимает шестое место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров. За 2017 год он заработал около 12 миллионов долларов.

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