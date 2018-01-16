Шведов подготовят к холодной войне с Россией

Власти Швеции заявили, что переиздадут для подданных брошюры по вопросам чрезвычайных ситуаций во время военных действий. Об этом сообщает Daily Mail.

Планируется, что это будет современная версия буклета «Если завтра война», который ранее выпускался с 1943 по 1991 год, когда закончилась холодная война.

В Шведском гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что рабочее название нового издания —«Если завтра кризис или придет война». К июню буклет должны получить около 4,7 миллиона шведских семей.

Переиздавать брошюры было решено в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в районе Балтийского моря, в частности, с регулярно проводимыми там российскими маневрами.

В тексте даны практические рекомендации гражданам относительно того, как действовать во время различных катастроф, включая кибератаки и теракты, экологические, информационные и обычные войны.

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