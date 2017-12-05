Россия рассказала о начале новой холодной войны с США

Россия и США вступили в период, сопоставимый с холодной войной. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, за время президентства Дональда Трампа отношения между странами не улучшились, «нынешняя ситуация крайне сложная, тяжелая».

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«Одной из уникальных особенностей периода, переживаемого в наших отношениях с США, является отсутствие внятных, а главное, признанных обеими сторонами правил игры, отсутствие алгоритма, к которому можно было бы прибегнуть для управления кризисами», — подчеркнул Рябков.

Замминистра отметил, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров «практически в ежедневном режиме ведет диалог с США». «Это не фигура речи, а фактическое состояние дел», — пояснил дипломат.