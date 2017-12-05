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Россия рассказала о начале новой холодной войны с США

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Сергей Рябков
Сергей Рябков

Россия и США вступили в период, сопоставимый с холодной войной. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, за время президентства Дональда Трампа отношения между странами не улучшились, «нынешняя ситуация крайне сложная, тяжелая».

«Одной из уникальных особенностей периода, переживаемого в наших отношениях с США, является отсутствие внятных, а главное, признанных обеими сторонами правил игры, отсутствие алгоритма, к которому можно было бы прибегнуть для управления кризисами», — подчеркнул Рябков.

Замминистра отметил, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров «практически в ежедневном режиме ведет диалог с США». «Это не фигура речи, а фактическое состояние дел», — пояснил дипломат.

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