Посол России в США подарил Макфолу бутылку водки

Бывший посол США в России Майкл Макфол получил в подарок от своего российского коллеги Анатолия Антонова бутылку водки. Об этом дипломат написал в Facebook, приложив к посту фото.

На снимках запечатлена водка Beluga в деревянном подарочном ящике с логотипом посольства России в США.

«Подарок от посла Антонова. Спасибо!», — написал Макфол (благодарность — по-русски).

Макфол руководил американской дипмиссией в России с 2012 по 2014 годы. До этого был специальным помощником президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности.