Макфол раскритиковал Трампа за благодарность Путину

Бывший американский посол в России Майк Макфол осудил реакцию президента США Дональда Трампа на высылку американских дипломатов. Об этом он написал на своей странице в Twitter в пятницу, 11 августа.

«На случай, если вы пропустили, вот один из наиболее постыдных, непатриотичных и невежественных комментариев от нашего президента», — написал бывший дипломат. К записи он прикрепил ссылку на заявление Трампа.

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Ранее 11 августа американский лидер прокомментировал решение Москвы уменьшить число сотрудников американской дипломатической миссии в России. «Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил много людей», — сказал Трамп журналистам.

30 июля Путин сообщил, что персонал дипмиссий США в России сократится к 1 сентября на 755 человек. Ранее российский МИД предложил уменьшить его общее число до 455 человек. Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

29 декабря прошлого года бывший президент США Барак Обама принял решении о высылке 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам российской дипсобственности. В Белом доме указали, что меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».