Работники Госдепа разъярились из-за слов Трампа

Многие работники Госдепартамента США пришли в ярость из-за реакции президента страны Дональда Трампа на высылку американских дипломатов из России. Об этом сообщает Politico.

«Очень деморализует. Совсем неуважительно по отношению к тем, кто служит своей стране в трудной ситуации», — рассказал изданию один из работников внешнеполитического ведомства.

По словам другого сотрудника, «все в шоке». «Это очень наивное и недальновидное высказывание, оно посылает неправильный сигнал всему персоналу», — поведал он.

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Ранее 11 августа с критикой высказывания Трампа выступил бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Он счел, что президент сделал «один из наиболее постыдных, непатриотичных и невежественных комментариев».

До этого американский лидер прокомментировал решение Москвы уменьшить число сотрудников дипломатической миссии США в России. «Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил много людей», — сказал Трамп.

30 июля Путин сообщил, что персонал дипмиссий США в России сократится к 1 сентября на 755 человек. Ранее российский МИД предложил уменьшить его общее число до 455 человек. Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

