Трамп поблагодарил Путина за высылку из России американских дипломатов

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал решение Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий в России. Он отметил, что это поможет сэкономить на зарплатах, передает агентство Reuters.

«Я хочу поблагодарить президента Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп журналистам, добавив, что «у них нет реальной причины вернуться в Россию».

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29 декабря Вашингтон постановил в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам российской дипсобственности. В Белом доме указали, что меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».

30 июля Путин в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву сообщил, что персонал дипмиссий США сократится на 755 человек.

Ранее МИД России предложил до 1 сентября сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в дипмиссиях Соединенных Штатов в РФ. Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций. «В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.