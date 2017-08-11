В Белом доме объяснили слова благодарности Трампа в адрес России

Слова благодарности президента США Дональда Трампа за сокращение американского дипломатического корпуса в России были наполнены сарказмом. Об этом в своем Twitter написала корреспондент телеканала CBS Маргарет Бреннан, ссылаясь на представителя Белого дома.

«Представитель Белого дома говорит, что президент Трамп поблагодарил Владимира Путина за высылку из России сотрудников американской дипмиссии с сарказмом», — написала Бреннан.

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В среду Трамп прокомментировал решение Москвы сократить число сотрудников американских дипмиссий в России, отметив, что это поможет сэкономить на зарплатах. «Я хочу поблагодарить Владимира Путина, потому что мы пытаемся сократить расходы на заработную плату, и я очень благодарен, что он отпустил большое количество людей», — сказал Трамп, добавив, что «у них нет реальной причины вернуться в Россию».

30 июля Путин сообщил, что персонал дипмиссий США в России сократится к 1 сентября на 755 человек. Ранее российский МИД предложил уменьшить его общее число до 455 человек. Принятые Москвой меры стали ответом на законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

29 декабря прошлого года бывший президент США Барак Обама принял решении о высылке 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам российской дипсобственности. В Белом доме указали, что меры стали «ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей».