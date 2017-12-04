Посол США назвал условия для улучшения отношений с Россией

Урегулирование ситуации на Украине крайне важно для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью газете «Ведомости» сказал посол США в России Джон Хантсман.

«Ситуация на Украине представляет определенные сложности, а ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона... Украина критически важна для восстановления наших отношений с Москвой», — заявил он.

Посол отметил, что сложными отношения между двумя странами стали из-за так называемого «вмешательства» в президентские выборы в США. Причем практически все спецслужбы Соединенных Штатов полагают, что вмешательство имело место, хоть и не представлено весомых доказательств. «Но изначальная причина охлаждения - ситуация на Украине», — добавил Хантсман.

По словам дипломата, он верит в возможность улучшить отношения и ради этого согласился быть представителем США в России. «Я бы не принял предложения возглавить посольство в Москве, если бы цель состояла в поддержании статус-кво», — заявил Хантсман.

Джон Хантсман был утвержден послом в России в конце сентября. 2 октября он прибыл в Москву, где был принят российским президентом Владимиром Путиным.