Мир
 
Последние новости
Посол США назвал условия для улучшения отношений с Россией
Ученые в Приморье придумали строить дома из шелухи гречихи
Ученые установили связь между облысением и опасными заболеваниями
В США подросток на допросе назвал количество растленных им детей
Автор первого в истории SMS раскрыл его содержание
Американцы дали свою оценку фильму «Матильда»
В России посчитали количество волонтеров

Посол США назвал условия для улучшения отношений с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Хантсман
Джон Хантсман

Урегулирование ситуации на Украине крайне важно для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью газете «Ведомости» сказал посол США в России Джон Хантсман.

«Ситуация на Украине представляет определенные сложности, а ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона... Украина критически важна для восстановления наших отношений с Москвой», — заявил он.

Посол отметил, что сложными отношения между двумя странами стали из-за так называемого «вмешательства» в президентские выборы в США. Причем практически все спецслужбы Соединенных Штатов полагают, что вмешательство имело место, хоть и не представлено весомых доказательств. «Но изначальная причина охлаждения - ситуация на Украине», — добавил Хантсман.

По словам дипломата, он верит в возможность улучшить отношения и ради этого согласился быть представителем США в России. «Я бы не принял предложения возглавить посольство в Москве, если бы цель состояла в поддержании статус-кво», — заявил Хантсман.

Джон Хантсман был утвержден послом в России в конце сентября. 2 октября он прибыл в Москву, где был принят российским президентом Владимиром Путиным.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Джон Хантсман: Доверие между Россией и США на нуле
Новый посол США назвал условие снятия санкций с России
Посол США Хантсман прибыл в Россию
Другие материалы рубрики
Мир00:02 3 декабря

Тотальное счастье

Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
21:12 3 декабря

Трамп поведал о разбитой в пух и прах репутации ФБР

19:01 2 декабря

В Праге рухнул пешеходный мост

15:05 3 декабря

Командира спецназа «Талибана» убили в Афганистане

Мир00:0421 ноября

Моя семья

Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
03:10Сегодня

В США подросток на допросе назвал количество растленных им детей

18:07 2 декабря

Индийский младенец ожил перед кремацией

15:40 2 декабря

По итальянскому Сан-Ремо прошел водяной смерч

Мир00:03 5 ноября
О. Джей Симпсон

Попробуй докажи

Обвиненный в жестоком убийстве чемпион поставил США на колени и вышел на свободу
15:41 3 декабря

В Нью-Йорке автомобиль въехал в пешеходов

15:47 2 декабря

Сирийцы показали захваченные у ИГ тысячи ружей и грузовики с гаубицами

14:53 3 декабря

Американский генерал обвинил Россию в создании оружия против спутников

Россия
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
«Оно связано с кровавым наветом на евреев»
Убийство Николая II связали с мистическим культом. Не обошлось без иудеев
Пассажиры во время полета реанимировали ребенка
В России посчитали количество волонтеров
Пятеро детей сгорели в жилом доме под Новосибирском
На севере Москвы водитель иномарки сбил четырех человек и скрылся
Все материалы
Мир
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Джихад с небес
На российскую армию в Сирии обрушили ливень смерти из бомб
Трамп поведал о разбитой в пух и прах репутации ФБР
Посол США назвал условия для улучшения отношений с Россией
Командира спецназа «Талибана» убили в Афганистане
В США подросток на допросе назвал количество растленных им детей
Все материалы
Бывший СССР
Вошла во вкус
Она любит роскошь, критикует Россию и учит латышей жизни
Саакашвили пообещал забрать награбленное Порошенко
Косячок под шашлычок
Почему в Грузии теперь не сажают за марихуану
Отец пнул упавшего на заснеженной улице ребенка
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Саакашвили поведал об объемах потребляемого Порошенко алкоголя
Украинских военных заподозрили в отстреле сослуживцев
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Названы страны с самой дешевой ипотекой
Работа за идею: Орешкин год во главе Минэкономразвития
Он снижает инфляцию, экономит 500 миллионов и спасает бизнес от штрафов
Сенат США одобрил крупнейшую за 30 лет налоговую реформу
Свои «биткоины» для борьбы с кризисом решили создать в Венесуэле
США официально признали биткоин
Стали известны первые биткоиновые миллиардеры
Все материалы
Силовые структуры
Внеклассная работа
Почему российские школьники все чаще убивают ради денег
Нарыли
Зачем в России воруют секретные кабели ФСБ и ФСО
С двух рук
Легендарный киллер 90-х Саша Македонский метко стрелял и быстро бегал
В Москве нашли тело мужчины с пищевой пленкой на лице
«У нас воров нет, короновать некому»
Сиделец о доступных наркотиках и блатных раскладах в российской колонии
В Подмосковье торговец поджег себя после угроз от полиции
Стрельба в «Москва-Сити» привела к массовым увольнениям во ФГУП «Охрана»
Все материалы
Наука и техника
Неслыханная дерзость
Apple жестко и изобретательно высмеивает конкурентов
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Ученые установили связь между облысением и опасными заболеваниями
Ученые в Приморье придумали строить дома из шелухи гречихи
Автор первого в истории SMS раскрыл его содержание
Ученые запустили двигатели Voyager-1 после 37-летнего простоя
Обновление iOS привело к отказу работы Face ID
Все материалы
Спорт
Пора домой: Слуцкого уволили из «Халл Сити»
Первый русский тренер в Англии отправил команду на дно и лишился работы
Григорий РодченковРусская моча против стукача
Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России
Конор МакгрегорБеги, Конор, беги: Макгрегор поссорился с мафией
Ирландские гангстеры хотят расправиться со звездным бойцом
WADA подтвердило подлинность базы данных от Родченкова
«Халл Сити» уволил Слуцкого
Информатор WADA Степанов призвал отстранить Россию от Олимпиады-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 предложили провести без хозяев
Все материалы
Культура
Тестостерон не рулит
Палачи Сталина и мужские гормоны в лучших научных книгах года
Правда-матка
Голые женщины, яркие мужчины и другие красоты Африки
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
Умер солист The Tokens Митч Марго
Американцы дали свою оценку фильму «Матильда»
У Паука из «Коррозии металла» диагностировали сотрясение мозга после драки
Врачи увидели в состоянии Табакова положительную динамику
Все материалы
Интернет и СМИ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Масляков останется ведущим КВН после увольнения
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
«Касперский» ответил на претензии Великобритании к безопасности софта
Сплясавшую в аэропорту лохматую Лолиту захотели сослать в дурдом
Дагестанский школьник расплакался во время рассказа о тяготах учебы
Миру предрекли появление 90 миллионов компьютерных вирусов за год
Все материалы
Ценности
Круче Gucci
Что вы знаете за стиль: сложный тест о тонкостях современной моды
Первый в мире спортивный хиджаб вышел в продажу
Не заржавеет
Гениальный дизайнер-самоубийца оставил после себя странное наследие
Гоша Рубчинский похвалил Собянина
Швейцарцы выпустили часы с одной стрелкой
Chanel выпустила посвященные русским мужчинам украшения
«Сделайте нам красиво!»
Дочь генерала ФСБ укутала российских спортсменов в три полоски
Все материалы
Путешествия
Яйца и булочки
Что на самом деле едят англичане
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Россияне распрощаются с горящими турами
Все материалы
Из жизни
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Мозги на прокачку
Он поставил перед собой 12 невозможных целей и достиг каждой из них
СМИ отыскали деда-качка с богатырскими руками
Тигровая акула убила американку у острова Кокос
Американцу позволили умереть из-за татуировки
Танцы на костях
Лучшие фотографии Instagram за ноябрь
Все материалы
Американский герой
Все, что нужно знать про новый Jeep Wrangler прямо сейчас
Главные премьеры автосалона в Лос-Анджелесе
Все новинки последнего моторшоу 2017 года
Бездорожье по-американски
Самые интересные и важные внедорожники автосалона в Лос-Анджелесе
Новый Mercedes CLS. Мы уже все знаем
Все, что нужно знать про новое поколение самого необычного «Мерседеса»
Ford решил засудить владельца суперкара GT за перепродажу машины
Названы рублевые цены на новый флагманский седан Lexus LS
Немцы решили сделать Land Rover Discovery симметричным
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Все материалы