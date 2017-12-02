Новый посол США назвал условие снятия санкций с России

Посол США Джон Хантсман считает, что санкции в отношении России не будут действовать вечно и есть условия, которые позволят странам отменить ограничения. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам дипломата, необходимо обратиться к истории проблемы. «Многие санкции введены не только США, но и Европой из-за ситуации с Украиной. Если мы сможем решить вопрос с Украиной, а именно прийти к договоренности, которая устроит обе стороны, мы получим позитивный результат (...). Ничто не вечно», — сказал Хантсман.

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По мнению дипломата, сторонам необходимо оставаться за столом переговоров и сосредоточиться на вопросах, создающих проблему санкций. США надеются, что решение в скором времени будет найдено и отношения будут нормализованы, добавил посол.

Хантсмана назначили послом США в России в конце сентября, в Москву он приехал в начале октября. Первые его официальные визиты состоялись в Екатеринбург и Санкт-Петербург (в этих городах расположены генеральные консульства США).