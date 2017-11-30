Медведев придумал новый способ обойти санкции

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором освободил госкомпании от обязанности раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Документ разрешает корпорациям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки — без данных о победителе.

Предполагается, что благодаря этому компании смогут обходить санкции, так как подрядчиков и поставщиков станет сложнее выявлять. Шаг стал реакцией на ужесточение санкций со стороны США в августе.

Срок действия постановления ограничен 1 июля 2018 года.

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Часть опрошенных изданием экспертов сочли меру неправильной, понижающей открытость бизнеса, что в свою очередь негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны.

Закон от 2 августа наделяет президента США правом вводить ограничительные меры в отношении любого лица, которое инвестировало, поставляло технологии или оказывало услуги России в различных сферах промышленности.

К примеру, американцам запрещается предоставлять, экспортировать, реэкспортировать товары, услуги и технологии в целях оказания содействия в геологических исследованиях или производстве нефти в глубоких водах на российском арктическом шельфе.