Премьер-министр России Дмитрий Медведев пожаловался на увековечивание санкций со стороны США и сравнил ограничения американской администрации с поправкой Джексона — Вэника. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщает ТАСС.

На сравнение с поправкой Медведева натолкнуло изменение порядка отмены санкций: если раньше это делала исполнительная власть, то теперь требуется одобрение Конгресса. «Это означает, что, по сути, происходит увековечивание таких решений. Если хотите, здесь можно провести параллель с поправкой Джексона — Вэника, хотя этот закон гораздо шире, чем поправка Джексона — Вэника, поскольку для отмены этих решений понадобится новый закон», — пожаловался премьер.

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Медведев также посетовал на то, что для отсрочки вступления санкций против России в силу требуется более сложная процедура, чем даже для блокировки поправки Джексона — Вэника: «Ну что это такое? Это означает, что, по сути, наши отношения будут подорваны на протяжении десятилетий. Люди другие будут уже управлять нашими странами, а отношения будут вот в таком состоянии».

Премьер-министр 13 ноября придумал новое объяснение антироссийским санкциям. По его словам, их используют в качестве инструмента конкурентной борьбы на мировых рынках.

Власти США одобрили поправку Джексона — Вэника к закону о торговле в 1974 году. Документ предполагал торговые ограничения для стран, которые препятствуют эмиграции собственных граждан, а также ущемляют гражданские права и свободы. Поправку применяли к СССР, Китаю, Вьетнаму. Формально ее отменили в 2012 году. Действие нормы несколько раз ограничивалось, для чего требовались отдельные законодательные акты.