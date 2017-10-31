Кудрин рассказал о пользе санкций для рубля

Санкции США будут способствовать использованию рубля в международных расчетах. Об этом во вторник, 31 октября, заявил глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает Rambler News Service.

«В этой связи, конечно, Россия будет вынуждена больше использовать рубль в расчетах, потому что эта санкционная история создает риски поглощения операций в валюте, более устойчивыми валютами. Вот почему это скорее всего подстегнет использование рубля вынужденно, даже независимо от того, что это может быть дороже», — сказал он.

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Недавно введенные ограничительные меры в России недооценивают, указал глава совета ЦСР. «Это новый совершенно, качественный, более жесткий вариант санкций», — подчеркнул Кудрин. Ограничительные меры могут коснуться всех мировых компаний, ведущих операции с российскими компаниями из санкционного списка, полагает он.

В августе замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия сократит зависимость своей экономики от доллара в ответ на новые санкции США.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России 2 августа.