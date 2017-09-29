Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в России

Сенат США одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает Politico.

Также в четверг стало известно, что Джон Басс будет новым послом США в Афганистане, а Уэсс Митчелл назначен помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.

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20 июля президент США Дональд Трамп внес в сенат Конгресса кандидатуру Джона Хантсмана на утверждение в должности чрезвычайного и полномочного посла в России. Хантсман является главой Атлантического совета, также он возглавляет фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями.

В 1992-1993 годах Хантсман занимал пост посла США в Сингапуре, в 2005-2009 годах был губернатором Юты, в 2009-2011 годах — послом Соединенных Штатов в Китае. В 2011-м объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в качестве кандидата от Республиканской партии, однако позднее выступил в поддержку Митта Ромни.

В ходе предвыборной гонки в 2012 году Хантсман активно критиковал политику «перезагрузки» в отношениях России и США, которую проводила администрация президента Барака Обамы. По его утверждению, Вашингтон делал вид, что Москва является для него большим партнером, чем есть на самом деле, и преуменьшал степень угрозы со стороны России.

Во время избирательной кампании 2016 года Хантсман критиковал Дональда Трампа, однако в итоге поддержал его кандидатуру.