СМИ узнали о проволочках в назначении американского посла в России

Сенат США откладывает слушания по назначению нового американского посла в России Джона Хантсмана. Об этом в среду, 26 июля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

По словам собеседников издания, если главы дипмиссий заменяются одновременно, то они должны вступать в должность «практически синхронно». Таким образом, пока Хантсман не будет назначен на пост, Россия не сможет отправить в США своего посла, замминистра иностранных дел Анатолия Антонова.

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В Госдепе США газете сообщили, что пока не знают конкретные сроки начала слушаний в сенате.

Посол России в США покинул Вашингтон 22 июля. Кандидатура Антонова на этот пост была одобрена еще в середине мая.

20 июля президент США Дональд Трамп внес в сенат Конгресса кандидатуру Джона Хантсмана на утверждение в должности чрезвычайного и полномочного посла в России. Хантсман, до настоящего времени занимавший пост губернатора штата Юта, является главой Атлантического совета, также он возглавляет фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ранее он был послом в Китае и Сингапуре, а также помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

