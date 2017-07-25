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Многодетный мормон в Спасо-хаусе

Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка

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Former Utah Gov. Jon Huntsman walks on a platform Tuesday, June 21, 2011, at Liberty State Park in Jersey City, N.J., after announcing his bid for the Republican presidential nomination, (AP Photo/Mel Evans)
Фото: Mel Evans / AP

Эксперт по Юго-Восточной Азии с блестящим знанием китайского языка и безо всякого знания русского. Именно такой специалист, по мнению Трампа, сможет лучше всего представлять американские интересы в российской столице. Пока Джон Хантсман ждет одобрения законодателей, «Лента.ру» попыталась понять, почему решение президента США не столь абсурдно, каким кажется на первый взгляд, и чего можно ждать от нового посла.

Джон Хантсман — умеренный консерватор-технократ, работавший с каждым американским президентом со времен Рональда Рейгана, дважды назначавшийся послом и запомнившийся достаточно вялой президентской кампанией 2012 года.

Если сенат одобрит кандидатуру Хантсмана — на это может уйти несколько месяцев, ему достанется, пожалуй, одна из самых сложных дипломатических должностей в нынешней администрации. Ему придется не только искать пути взаимодействия с Москвой по украинскому и сирийскому вопросам, но и выдерживать шквал критики от противников Трампа, обвиняющих того в сговоре с Россией.

Из музыкантов в миссионеры

Джон Хантсман-младший родился в 1960 году в семье мормонов из Калифорнии. Он был старшим ребенком, всего же в семье было девять детей. Отец, работавший в птицеводческой компании, приучал первенца к труду с младых ногтей: они вместе обзванивали продуктовые магазины, предлагая купить куриные яйца.

Джон Хантсман-старший был настоящим рационализатором: он понял, что его компания теряет много денег из-за некачественной упаковки, и придумал первый в мире пластиковый контейнер для куриных яиц. А потом основал собственную фирму по производству упаковки — ей мы обязаны одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами и коробочками, в которых по всему миру посетители ресторанов уносят с собой то, что не смогли доесть.

Продолжая вести бизнес, Джон Хантсман-старший некоторое время поработал начальником секретариата в администрации президента Ричарда Никсона. После отставки он перевез семью в штат Юта. Там Джон-младший пошел в среднюю школу, но не доучился, решив стать клавишником в рок-группе Wizard. Впрочем, позже все же взялся за ум, сдал экзамены и поступил в университет Юты. Во время обучения на два года уехал мормонским миссионером на Тайвань. Там он выучил китайский язык.

Вернувшись на родину, Хантсман перевелся в престижный Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра международных отношений.

Молодое лицо американской дипломатии

После учебы он некоторое время занимал должность секретаря-референта в администрации президента Рональда Рейгана. Отец, однако, решил, что навыки Хантсмана-младшего необходимы для развития семейного бизнеса, и будущий посол снова отправился на Тайвань — на сей раз в статусе вице-президента Huntsman Pacific Chemical.

Успешно поработав на острове, он привлек внимание уже другого американского президента: Джордж Буш-старший предложил Хантсману пост в управлении международной торговли Министерства торговли. Спустя год тот уже был заместителем помощника министра торговли США, курирующим развитие коммерческих связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В июне 1992-го Буш-старший рекомендовал назначить его главой дипмиссии в Сингапуре. Сенат эту инициативу единогласно поддержал, и Хантсман стал самым молодым послом США за последние 100 лет.

Правда, проработал он на этой должности всего девять месяцев, уйдя в отставку вскоре после прихода к власти Билла Клинтона. На госслужбу вернулся лишь при следующем президенте, Джордже Буше-младшем. Тот сначала предложил ему пост посла в Индонезии, но Хантсман отказался, и Буш-младший назначил его заместителем главы Торгового представительства США.

Хантсман-политик и китайский «майдан»

В 2005 году Хантсмана избрали губернатором штата Юта. В этой роли он был особенно хорош: рейтинг поддержки губернатора достигал 90 процентов, а исследовательский центр Pew называл Юту наиболее успешно управляемым штатом США. Хантсман правил как типичный республиканец: запретил аборты на поздних сроках, разрешил выдавать охотничьи лицензии 12-летним подросткам и резко сократил налоги.

При этом с оппонентами он вел себя очень сдержанно и уважительно, не допуская персональных нападок и критикуя конкурентов исключительно по существу дела. Он даже основал некоммерческую организацию No Labels («Без ярлыков»), пропагандирующую взаимоуважение среди политиков и простых американцев. Хантсман считал: демократам и республиканцам надо не срывать глотки в бесконечных спорах, а работать на благо страны, прислушиваясь друг к другу.

Когда демократ Барак Обама предложил ему поехать послом в Китай, республиканец Хантсман согласился. «Если президент Соединенных Штатов просит тебя собраться с силами и служить на такой должности, я понимаю: разговор окончен, я обязан принять вызов», — пояснил он.

Хантсман проработал послом в КНР чуть менее двух лет, но в Пекине запомнился. Едва ли не самый яркий эпизод — его присутствие на манифестации в феврале 2011 года. Тогда жители Пекина, вдохновленные событиями «арабской весны», вышли на акцию протеста. Хотя фактически в условленном месте на торговой улице Ванфуцзин собрались лишь несколько десятков человек (что смешно, по меркам Китая), акция получилась относительно громкой, поскольку среди ее участников был замечен американский посол, одетый в куртку, на плече которой красовался звездно-полосатый флаг. Подошедший к Хантсману молодой человек спросил: «Вы что, хотите увидеть, как Китай погружается в хаос?» Посол ответил, что просто прогуливается, после чего ретировался.

Видео: fukgm / YouTube

Появление американского представителя на антиправительственной демонстрации вызвало ярость китайских блогеров-националистов. Позднее пресс-секретарь посольства сообщил, что Хантсман с семьей на Ванфуцзин оказались случайно и немедленно покинули место манифестации, как только поняли, что там происходит. Тем не менее многие сочли, что таких совпадений не бывает. «Это, конечно, не Виктория Нуланд, раздающая печенье манифестантам на Майдане, но это важный и очевидный жест, подчеркивающий внимание, которое [США] уделяют праву мирно выражать протест», — прокомментировала эту историю Софи Ричардсон, директор китайского отделения правозащитной организации Human Rights Watch.

Еще один взволновавший китайские власти эпизод: во время встречи Обамы со студентами в Шанхае (очевидно, что приглашены на нее были только самые благонадежные учащиеся) Хантсман взял слово и, вопреки воле организаторов, открыто задал президенту вопрос об интернет-цензуре в КНР, зачитав его из списка, опубликованного на сайте американского правительства.

Хантсман практиковал «народную дипломатию», часто гуляя по Пекину, добираясь до работы на велосипеде, болтая с обычными горожанами и торгуясь, чтобы сбить цену на любимые им бараньи шашлычки. Все претензии местных жителей по поводу политики США посол выслушивал внимательно, максимально вежливо отвечая на китайском.

Настоящей звездой в КНР стала его приемная дочь, этническая китаянка Грейси Мей Хантсман, которую он взял в семью еще в 1999 году. «Моя дочь гораздо более важный посол, чем я сам», — говорил Хантсман на одной из встреч с гражданами Поднебесной. Репортаж об их совместном с Грейси визите в детский дом, откуда семья взяла малышку, набрал более миллиона просмотров в китайском сегменте интернета.

Стоит добавить, что у Хантсмана есть еще одна приемная дочь — уроженка Индии. И это не считая пятерых родных детей.

Не в Белом доме, зато в Спасо-хаусе

К 2012-му Хантсман ушел в отставку, решив попытать счастья на президентских выборах. Однако удача ему не улыбнулась. Как писал пресс-секретарь его штаба Джеймс Ричардсон, злую шутку с кандидатом сыграло желание не марать руки и не пытаться очернить оппонентов.

Самого жесткого критического замечания от Хантсмана удостоился республиканец Митт Ромни. Его бывший посол назвал «идеально смазанным флюгером» за легкость, с которой тот менял свое мнение. Забавно, но на выборах-2012 суть программы Хантсмана была примерно той же, что и у Дональда Трампа четыре года спустя — оба они шли на выборы под лозунгом «Америка прежде всего». Хантсман выступал за масштабное строительство дорог, школ и больниц в стране, за стену на границе с Мексикой и борьбу с нелегальной иммиграцией.

Правда, во время дебатов он, сам того не ведая, нанес опосредованный удар по по своему будущему начальнику, припомнив его желание ограничить международную торговлю: «Не нравится мне школа международной торговли Дона Трампа. Не хочу торговой войны». Мультимиллиардер ответил через Twitter: «Китай обвел нас вокруг пальца во времена Джона Хантсмана! Он оказался слабачком!»

Когда Трамп два года спустя объявил о намерении бороться за президентское кресло, Хантсман его поддержал. Однако после того как в СМИ попала скандальная запись, на которой мультимиллиардер хвастался, что богачам можно безнаказанно хватать женщин за гениталии, Хантсман назвал всю президентскую кампанию «гонкой на дно» и призвал Трампа снять кандидатуру. Впрочем, после выборов политики помирились.

Первые слухи о том, что именно Хантсмана Трамп захочет отправить в резиденцию в Спасопесковском переулке Москвы, появились еще в марте.

В 2014-м опыт Хантсмана оценили в экспертном сообществе — влиятельный «мозговой центр», Атлантический совет избрал его председателем. «Он первоклассный глобальный мыслитель, госслужащий и бизнесмен в одном лице», — говорилось в заявлении Совета.

Да, Хантсман не знает русского языка, вряд ли будет кататься по российской столице на велосипеде и спорить с продавцами шаурмы, чем сырный лаваш лучше. Но российско-американские отношения сегодня требуют аккуратного диалога и работы на результат, а не перетягивания идеологического каната. Может быть, именно умеренность Хантсмана и его принципиальная непредвзятость помогут отвести от Трампа подозрения в «сговоре с Россией» и поспособствуют разрешению целого вороха двусторонних проблем. Тем более что, как говорилось в заявлении Атлантического совета, Хантсман — «первоклассный глобальный мыслитель, госслужащий и бизнесмен в одном лице».

Алексей Наумов

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