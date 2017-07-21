Трамп внес на утверждение в сенат кандидатуру посла США в России

Президент США Дональд Трамп внес в сенат Конгресса кандидатуру Джона Хантсмана на утверждение в должности чрезвычайного и полномочного посла в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Ранее Россия дала агреман на кандидатуру Хантсмана в качестве посла Соединенных Штатов в Москве. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, в Москве «прекрасно знают биографию господина Хантсмана, понимают, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое».

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Хантсман, до настоящего времени занимавший пост губернатора штата Юта, является главой Атлантического совета, также он возглавляет фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ранее он занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Решение о кандидатуре Хантсмана Трамп href="https://lenta.ru/news/2017/07/19/official/" target="_blank">принял 19 июля.