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Матвиенко оценила кандидатуру нового посла США в России

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко

Кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман является опытным дипломатом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводят РИА Новости в среду, 19 июля.

«У него большой опыт дипломатической работы, это уже хорошо. Я сама была послом (Матвиенко в 1991-1994 годах возглавляла дипмиссию России на Мальте, в 1997-1998 — в Греции — прим. «Ленты.ру») и знаю, что в задачи послов входит налаживание отношений между странами», — сказала парламентарий.

В то же время спикер верхней палаты парламента призвала не делать преждевременных выводов о компетенциях американского политика. «Давайте дождемся его конкретных дел», — добавила она.

Ранее в среду сообщалось, что американский президент Дональд Трамп выдвинул на пост посла США в России Джона Хантсмана — бывшего губернатора штата Юта. Его кандидатуру теперь должен утвердить Сенат Конгресса США.

С 2014 года этот пост занимает Джон Теффт. 4 июля стало известно, что он завершит свою работу в России в начале осени.

Джон Хантсман — член Республиканской партии. С 2005 по 2009 год занимал должность губернатора Юты, в 2009-2011 годах служил послом США в КНР. С 1986 по 1989 год он работал в отцовской химической компании Huntsman Pacific Chemical Corp. В настоящее время на территории России находятся шесть ее предприятий.

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