Россия согласилась с кандидатурой нового посла США

Россия дала агреман на кандидатуру Джона Хантсмана в качестве посла Соединенных Штатов в Москве. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил в среду, 19 июля, замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы согласие дали», — сказал Рябков, отметив, что в Москве «прекрасно знают биографию господина Хантсмана, понимают, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный, видевший многое».

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«Он крупный бизнесмен с большим состоянием, человек серьезных убеждений», — добавил Рябков.

Касаясь послужного списка и прошлого Хантсмана, замглавы МИД сказал: «Я не думаю, что в сегодняшней Америке или вообще просто в медийной сфере можно найти хоть кого-то, против кого нельзя накопать материал, который потом преподнести в СМИ».

Хантсман является главой Атлантического совета, он также возглавляет фонд по борьбе с онкологией. Ранее он занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, губернатором штата Юта.

Президент США Дональд Трамп ранее в среду выдвинул кандидатуру Хантсмана на пост посла в России. До официального назначения он должен пройти процедуру одобрения в сенате Конгресса.