На Сахалине объяснили отмену встречи с послом США

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко не смог встретиться с послом США Джоном Хантсманом из-за несовпадения графика. Об этом чиновник сообщил РИА Новости.

«Я с глубоким уважением отношусь к желанию дипломата посетить регион и искренне признателен за его желание посмотреть, как живут регионы, в том числе и дальневосточные, и всегда рад встрече, но в данный момент встреча не состоялась и не была возможной в силу несовпадения графиков. Соответственно, причина невозможности проведения встречи заключается не в том, что кто-то этого не желает, а просто — в техническом моменте», — сказал Кожемяко.

Он добавил, что готов встретиться с Хантсманом в любое удобное время. Американский дипломат отменил поездку на Дальний Восток 1 декабря. Он планировал посетить Владивосток и Южно-Сахалинск, но, как сообщили в посольстве США, власти региона, включая губернаторов Приморского края и Сахалинской области, отказались с ним встречаться.

Хантсмана назначили послом США в России в конце сентября, в Москву он приехал в начале октября. Первые его официальные визиты состоялись в Екатеринбург и Санкт-Петербург (в этих городах расположены генеральные консульства США).