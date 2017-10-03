Путин встретился с новым послом США

Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 20 новых послов в РФ, среди них — глава дипломатического представительства США Джон Хантсман. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает ТАСС.

«Что же касается двусторонних отношений с Соединенным Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Путин в ходе церемонии в Кремле.

Президент России также выразил послу США соболезнования в связи с массовым убийством в Лас-Вегасе. «Скорбим с теми, кто потерял родных и близких, и желаем выздоровления всем раненым», — сказал он.

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Верительные грамоты президенту России вручили также посол Евросоюза Маркус Флориан Эдерер, посол Франции Сильви-Аньес Берманн, посол Испании Игнасио Ибаньес Рубио и другие. Путин заверил, что Москва заинтересована в том, чтобы их работа была эффективной и успешной.

Церемония вручения верительных грамот, традиционно проходящая в Большом Кремлевском дворце, символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в стране назначения. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели.

Новый посол США с супругой Мэри Кей прибыл в Москву 2 октября. Ранее Хантсман занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

1 октября на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе, произошла стрельба. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Погибли 59 человек, более 500 получили ранения.