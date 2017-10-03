Кремль понадеялся на Хантсмана в вопросе улучшения отношений с Вашингтоном

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что реанимация отношений Москвы и Вашингтона возможна только при обоюдных усилиях, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя приезд нового посла США Джона Хантсмана. Слова представителя Кремля приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 3 октября.

«Пока с взаимностью есть определенные проблемы. Но, безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом по крайней мере американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен ими действиями Вашингтона», — сказал Песков.

Материалы по теме Многодетный мормон в Спасо-хаусе Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка

Так он ответил на вопрос, разделяет ли Путин мнение о том, что приезд Ханстмана на мероприятие в Кремль сигнализирует о понимании США важности отношений с Россией.

Новый посол США с супругой Мэри Кей Хантсман прибыл в Москву накануне. Ожидается, что сегодня дипломат вручит верительные грамоты Владимиру Путину.

Сенат США одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России 28 сентября.

Хантсман является главой Атлантического совета, также он возглавляет фонд по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ранее он занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.