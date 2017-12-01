Власти Дальнего Востока отказали послу США во встрече

Посол США в России Джон Хантсман отменил рабочую поездку на Дальний Восток. Он объяснил это тем, что местные власти не нашли возможности с ним встретиться. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщается на официальном сайте диппредставительства.

Посол должен был посетить Владивосток и Южно-Сахалинск на следующей неделе, но региональные власти, включая врио губернатора Приморского края, губернатора Сахалинской области и мэра Южно-Сахалинска отказали ему во встрече.

«Это вызывает особое разочарование в контексте открытых и продуктивных встреч посла Джона Хантсмана с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу и другими членами правительства России (...). Совершенно очевидно, что путь к улучшению отношений между США и Россией начинается с готовности вести откровенный и открытый диалог. Посол Хантсман привержен установлению такого диалога, но и российская сторона должна проявить к этому готовность», — отмечается в сообщении диппредставительства.

Посол также намеревался побеседовать с командующим Тихоокеанским флотом России по вопросам безопасности в Тихоокеанском регионе, которые представляют обоюдный интерес для Москвы и Вашингтона.

Хантсман прибыл в Россию в начале октября.