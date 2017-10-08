Новый посол США в России раскрыл свою главную цель

Новый посол США в России Джон Хантсман в интервью радиостанции KSL рассказал о своей главной цели на этой должности.

Он уточнил, что собирается восстановить доверие между двумя ядерными сверхдержавами. Хантсман добавил, что отношения между Москвой и Вашингтоном — самые сложные в мире, а в настоящее время они характеризуются низким уровнем доверия.

«Мы не должны думать, что это будет легко или быстро. Однако я полагаю, что с доброй волей с обеих сторон у нас получится начать эффективную совместную работу по решению ряда ключевых вопросов», — заявил он.

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6 октября Хантсман заявил, что Москва и Вашингтон, вероятно, переживают самый трудный период в отношениях со времен холодной войны. Дипломат добавил, что самым большим вызовом для него на посту главы американской дипмиссии в России станет возможность продемонстрировать то, что «мы можем достигать результатов в этих отношениях и делать их лучше как для американского, так и для российского народа».

Новый посол США с супругой Мэри Кей прибыл в Москву 2 октября. Ранее Хантсман занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.