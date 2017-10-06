Американский посол в России пожаловался на свой русский язык

Новый посол США в России Джон Хантсман рассказал в интервью своей дочери в эфире утреннего шоу Fox & Friends об успехах в изучении русского языка.

Материалы по теме Многодетный мормон в Спасо-хаусе Почему Трамп хочет назначить послом в России китаиста без знания русского языка

«Мои коллеги в посольстве тут сказали мне, что я говорю по-русски с китайским акцентом», — сообщил он.

Дочь дипломата и по совместительству журналистка Эбби Хантсман предположила, что, вероятно, русский — самый сложный язык из тех, которые ему когда-либо приходилось учить.

Новый посол США с супругой Мэри Кей прибыл в Москву 2 октября. Ранее Хантсман занимал посты посла в Китае и Сингапуре, был помощником заместителя министра торговли США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона.

Хантсман свободно говорит по-китайски.