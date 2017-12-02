Названы детали плана по снятию санкций с России после победы Трампа

Россия и США обсуждали сотрудничество в строительстве АЭС на Ближнем Востоке. Проект предусматривал снятие санкций с России после победы на выборах Дональда Трампа. Об этом передает Reuters со ссылкой на переписку, которая имеется в распоряжении агентства.

Как пишет издание, переговоры вел бывший советник Трампа Майкл Флинн, он поддерживал строительство атомных реакторов, оборудование для которых предполагалось покупать у «Объединенных машиностроительных заводов».

В ноябре 2016 года управляющий агентства ACU Strategic Partners, занимающегося консультациями по ядерной энергетике, писал партнерам, что победа Трампа изменит правила игры и основной задачей нового президента США станет нормализация отношений с Россией.

В другом письме, которое оказалось в распоряжении Reuters, говорится о возможной помощи украинской компании «Турбоатом» при заключении контракта на турбины в Саудовской Аравии. За это Киев мог бы смягчить позиции в вопросе санкций против России. В «Турбоатоме» и ACU от комментариев отказались.

Говоря о роли Флинна, Reuters отмечает, что не обнаружило достоверных свидетельств, предпринимал ли экс-советник американского президента какие-либо действия, чтобы обсуждать с Трампом или его окружением эти вопросы.

Трамп уволил Флинна в феврале 2017 года после скандала с российским послом Сергеем Кисляком. Советник Трампа общался с российским дипломатом, о чем не рассказал при утверждении его кандидатуры в Конгрессе.

Флинн, экс-советник избирательного штаба Трампа Джордж Пападопулос и бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт стали фигурантами расследования о якобы вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. Флинна и Попадопулоса обвиняют в даче ложных показаний, Манафорта — в отмывании денег.