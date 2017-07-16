Бывший директор ФБР издаст книгу с воспоминаниями о Трампе

Бывший директор ФБР Джеймс Коми занят написанием книги о своей карьере в государственных структурах США, включая его работу при администрации американского президента Дональда Трампа. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает газета The New York Times.

По словам литературных агентов Коми, бывший глава ФБР уже встречается с главными издательствами США и обсуждает выпуск книги. Газета полагает, что тендер на издание книги объявят на следующей неделе.

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Также указывается, что книга не будет обычными мемуарами. Коми расскажет в ней о принципах, которыми он руководствовался в самые тяжелые моменты своей карьеры. В книге будет содержаться информация о расследовании взлома электронной почты бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, также Коми расскажет об отношениях с Трампом во время расследования ФБР о «российском вмешательстве» в президентскую кампанию 2016 года.

11 мая The New York Times опубликовала заметку, в которой приводились сведения о том, что Трамп требовал от Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Тот был уволен со своего поста 13 февраля 2017 года в связи с публично высказанными подозрениями о том, что он «предоставлял неполную информацию» о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Коми был уволен с поста директора ФБР 10 мая. По мнению Трампа, Коми допустил служебный подлог, закрыв расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, касавшееся использования электронной почты для передачи сведений, составлявших государственную тайну.

