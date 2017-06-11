Президент США Дональд Трамп назвал малодушным и противозаконным поведение бывшего директора ФБР Джеймса Коми, признавшегося в информировании СМИ о своих конфиденциальных разговорах с главой государства. Об этом президент в воскресенье, 11 июня, написал в своем микроблоге в Twitter.

Американский лидер отметил, что масштаб возможных утечек от Коми может быть гораздо большим, чем было известно прежде.

Скандал начался после того, как Коми, выступая 8 июня в сенате, признался, что информировал СМИ о содержании своих разговоров с Трампом. В частности, он передал журналистам копию записи личной беседы с президентом. По его словам, им двигала надежда, что это вынудит американские власти назначить специального прокурора по расследованию дела о российском вмешательстве во внутренние дела страны.

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На основании этих данных 11 мая The New York Times опубликовала заметку, в которой приводились сведения о том, что Трамп требовал от Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Тот был уволен со своего поста 13 февраля 2017 года в связи с публично высказанными подозрениями о том, что он «предоставлял неполную информацию» о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Коми был уволен с поста директора ФБР 10 мая. По мнению Трампа, Коми допустил служебный подлог, закрыв расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, касавшееся использования электронной почты для передачи сведений, составлявших государственную тайну.