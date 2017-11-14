Великобритания объявила о нежелании возвращаться к холодной войне с Россией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая с ежегодной речью по внешней политике, объявила о желании Лондона перейти к улучшению отношений с Россией. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Свое выступление она начала с критики российской внешней политики. «Незаконная аннексия Россией Крыма была первым после Второй мировой войны инцидентом в Европе, когда одно государство захватило территорию у другого. С тех пор Россия разжигала конфликт в Донбассе, неоднократно нарушала воздушное пространство ряда европейских стран и проводила кампанию кибер-шпионажа», — заявила Мэй.

Также она обвинила Россию в стремлении «сделать информацию оружием», во вмешательстве в выборы, а также хакерских атаках на Министерство обороны Дании и парламент Германии.

«У меня очень простое послание для России. Мы знаем, что вы делаете. И у вас не получится достичь своих целей» , —заверила Мэй.

«Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, привлекательность свободных и открытых обществ и приверженность западных государств союзам, в которых они состоят», — добавила она.

Мэй пообещала, что Великобритания «сделает все необходимое, чтобы защитить себя, и будет работать со своими союзниками, чтобы обезопасить и их».

Также она анонсировала скорый визит в Москву министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона.

Премьер-министр Великобритании указала, что нынешнее состояние отношений между Лондоном и Москвой не устраивает британцев. «Мы не хотим возврата к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации. Есть другой путь. Многие из нас с надеждой смотрели на постсоветскую Россию. Мы знаем, что сильная и процветающая Россия, которая играет по правилам, будет отвечать интересам Великобритании, Европы и мира», — сказала Мэй.

«Россия может выбрать этот путь и я надеюсь, что однажды она сделает это. Но пока этого не случится, мы будем действовать сообща, чтобы защитить наши интересы и международный порядок», — заключила она.