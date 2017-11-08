Британский министр обороны пожаловался на российскую самоуверенность

Великобритания направит в Румынию четыре своих истребителя для патрулирования пространства над Черным морем в свете «растущей самоуверенности России». Об этом в среду, 8 ноября, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, передает РИА Новости.

По его словам, Лондон также подготовит специальное подразделение для оперативного реагирования на западных Балканах. «Великобритания заметно активизировала свои усилия по обеспечению безопасности Европы, и сегодня я объявляю о новом пакете мер, который доказывает, что мы продолжаем играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности», — приводит агентство слова Уильямсона.

Несмотря на то, что в марте 2019 года Великобритания выходит из состава Евросоюза, Лондон настаивает, что его роль в НАТО в обеспечении безопасности Европы останется прежней.

Министр отметил, что более подробно о данных мерах он расскажет на заседании министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Уильямсон возглавил британское Минобороны на прошлой неделе после того, как бывший глава ведомства Майкл Фэллон подал в отставку в связи со скандалом. Журналистка Джулия Хартли-Брюер заявила, что 15 лет назад некий мужчина пытался потрогать ее за колено на ужине на конференции Консервативной партии, она пригрозила дать ему пощечину за это. The Sun утверждает, что этим мужчиной был именно Фэллон. Как признался политик, он однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что давно извинился за этот поступок.