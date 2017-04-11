Великобритания и Канада предложили ввести новые санкции против России

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон предложил ввести новые санкции против России в связи с ситуацией в Сирии. Дипломат намерен убедить в этом министров иностранных дел стран G7, сообщает во вторник, 11 апреля, The Guardian.

Такое же мнение днем ранее высказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Reuters. Он добавил, что Москве «необходимо дать почувствовать ответственность за действия в Сирии и поддержку режима президента Башара Асада».

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Трюдо добавил, что Оттава настаивает на необходимости ухода Асада со своего поста, а также полностью поддерживает решение США нанести удар по военной базе сирийских сил в связи с химической атакой в провинции Идлиб.

Какие сферы могут затронуть санкции, не уточняется.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. В результате бомбардировки было повреждено или уничтожено 20 процентов авиации правительственных войск. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.