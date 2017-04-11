Главы МИД G7 отказались от расширения антироссийских санкций

Министры иностранных дел стран G7 на саммите в итальянском городе Лукка не приняли решения о расширении санкций против России в связи с ситуацией в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает во вторник, 11 апреля, Reuters.

По его словам, этот вопрос практически не обсуждался на встрече.

По данным The Independent, против введения новых ограничительных мер выступили Германия и ряд других стран ЕС. Как отмечает издание, страны предложили подождать результатов расследования.

«Тем не менее вопрос расширения санкций по-прежнему остается на повестке дня», — пишет издание.

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Ранее 11 апреля стало известно, что глава Форин-офис Борис Джонсон намерен добиваться от партнеров по G7 введения новых ограничительных мер против России.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, США и Япония.

В ночь на 7 апреля по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому правительственными силами Сирии. До этого Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.