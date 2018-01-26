Популярный блогер перебрался в украинский интернет и обрадовался засилью порно

Один из самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в мире Феликс Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie, заявил о переходе в украинский сегмент Twitter. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети.

По словам Чельберга, его раздражают «актуальные» темы и новости, которые предлагает ему американский Twitter. «Я устал наблюдать за трендами, рассказывающими мне о "Дне бритья задниц" и политиках, которые что-то там сделали», — пояснил он.

Блогер добавил, что сменил настройку трендов соцсети на случайный город на Украине. «Теперь я получаю только самые крутые темы», — заявил он, опубликовав скриншот трендов Twitter из Запорожья. Судя по картинке, помимо хештега #этонеповодубить и темы «Порошенко в Давосе» жителей города интересует все, что связано с американской порноактисой Мией Халифой (Mia Khalifa).

Подписчики PewDiePie поздравили блогера с переходом в украинский сегмент социальной сети множеством нецензурных комментариев. «Сука, *** (блин)», — ответил поклонникам Чельберг.

Ранее в январе PewDiePie выругался по-русски в ответ на новость о подготовке Швеции к военным действиям. Он опубликовал в Twitter скриншот новости в Google и подписал «CYKA BL**T!».

Феликс Чельберг — самый популярный YouTube-блогер. На его канал подписано более 59 миллионов человек.

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