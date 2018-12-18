В войне двух самых популярных YouTube-блогеров в мире пострадали журналисты

Неизвестные взломали сайт издания Wall Street Journal и разместили на нем слова поддержки в адрес популярного блогера PewDiePie (Феликса Чельберга). Ссылку на страницу с посланием он опубликовал в Twitter. На инцидент обратило внимание издание The Verge.

Письмо было оформлено как фальшивые извинения от редакции портала. «Мы рады помочь PewDiePie достичь максимального числа подписчиков и добить T-Series», — сообщалось на сайте. В послании содержится несколько отсылок к мемам и игре Fortnite, а также призыв подписаться на блог PewDiePie.

— The Imaginary Axis- Tyler (@TylerAtTheAxis) 17 декабря 2018, 16:57

Сотрудники редакции оперативно удалили текст, однако некоторые поклонники PewDiePie успели сделать скриншоты. Также страница доступна через веб-архив.

В августе самый популярный YouTube-блогер под ником PewDiePie объявил «войну» своему главному конкуренту — блогу T-Series. В конце лета 2018 года аудитория его канала составила 65 миллионов человек, в то время как у T-Series — 59 миллионов, и число подписок последнего постоянно росло.

Ранее неизвестный хакер взломал десятки тысяч принтеров, заставив их печатать листовку в поддержку PewDiePie. Сейчас на канал Чельберга подписано 77 миллионов человек, аудитория T-Series на два миллиона меньше.

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