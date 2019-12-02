Дом самого популярного блогера мира обокрали

Дом самого популярного блогера мира Феликса Чельберга, известного как PewDiePie, ограбили неизвестные. Как сообщает The Daily Dot, злоумышленники забрали большинство вещей и предметов его супруги, блогерши Марции Чельберг (Бизоньин).

«В наш дом вломились, и они забрали 90 процентов моих ценных вещей, от ювелирных украшений до предметов роскоши и других особых вещей, которые я собирала все это время. Все пропало», — написала она в публикации в сторис Instagram-аккаунта.

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По словам Чельберг, она должна быть рада, что у нее есть столько прекрасного и важного вне этих вещей и что это лишь материальные ценности, но призналась, что все равно «не может скрыть шока и грусти из-за произошедшего». В соцсетях поклонники пары стали оставлять им слова поддержки.

Пользовательница JustATadChaotic назвала воров «отбросами» и отметила, что предметы не незаменимы, но сам факт кражи любимых вещей — это ужасно. А GabrennaK посоветовала Чельбергам нанять частного детектива, чтобы он проверил ломбарды в регионе, так как высока вероятность, что ювелирные украшения и другие предметы жены попытаются продать именно там.

30-летний Чельберг — самый популярный YouTube-блогер. Число его подписчиков превышает 102 миллиона человек. По числу зрителей он уступает только каналу индийской музыкальной корпорации T-Series. Швед стал известен благодаря видероликам по Minecraft и хоррор-играм.

PewDiePie объявил о женитьбе в августе 2019 года. Со своей избранницей, 27-летней итальянкой Марцией Бизоньин (Marzia Bisognin), он давно состоял в отношениях. Она долгое время также вела канал на YouTube, публикуя влоги и ролики о косметике и одежде. С октября 2018 года Марция перестала выпускать новые видео, но на канал все еще подписаны более 7 миллионов человек.

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