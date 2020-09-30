Женщины выследили оскорблявшего их в интернете блогера и напали

Три жительницы Индии выследили YouTube-блогера Виджая Наира (Vijay Nair), оскорблявшего их и других женщин, и напали на него. Инцидент произошел в штате Керала, пишет News 18.

Женщины решили атаковать блогера после публикации видео под названием «Почему феминистки в Индии и особенно в Керале не носят нижнее белье», которое мужчина выложил в августе. В ролике он затронул многих активисток, в том числе 86-летнюю поэтессу Сугатакумари (Sugathakumari).

The News Minute отмечает, что нападавшие пришли к Наиру домой. Там они побили мужчину и облили его чернилами. Женщины также заставили блогера извиниться за публикацию ролика о феминистках и записали его на видео. После нападения Наир уточнил, что на самом деле он не сожалеет о том, что опубликовал тот ролик.

После инцидента блогер подал жалобу на трех женщин, им могут предъявить обвинения по шести статьям. Одна из активисток подчеркнула, что готова отправиться в тюрьму, если ее арестуют. Женщины в свою очередь подали жалобу на Наира и обвинили его в том, что он покушался на их честь, когда они были у него дома. При этом в полиции подчеркнули, что возбудили дело против Наира еще до нападения активисток на основе жалобы от четырех других женщин.

В Индии Наир известен как создатель сексистских роликов. Его неоднократно обвиняли в провоцировании ненависти к женщинам. Мужчина называл себя практикующим психиатром, однако позже выяснилось, что его диплом поддельный.