Блогер устроил пранк с кислотой ради славы и обрушил рейтинги популярной соцсети

Компания Google удалила около пяти миллионов негативных отзывов о приложении TikTok, которые пользователи оставили в Play Store. Причиной их недовольства и обрушения рейтинга популярной соцсети оказался опубликованный блогером из Индии пранк, во время которого он якобы облил кислотой девушку, пишет «Би-би-си».

В ролике мужчина выливает женщине в лицо какую-то жидкость (на самом деле это была вода). В следующей сцене она появляется в кадре в гриме, который имитирует шрамы от кислоты.

Видео было удалено из TikTok, а представитель компании уточнил, что политика соцсети запрещает размещать ролики, в которых подвергается опасности жизнь людей, поощряются телесные повреждения или превозносится насилие в отношении женщин. Позже автор устроенного ради славы пранка принес извинения. «Я понимаю мою ответственность и прошу прощения у всех, кого оскорбило это видео», — сказал он.

Несмотря на это, пользователи сети стали ставить плохие оценки приложению TikTok и в итоге снизили его рейтинг с 4,5 звезд до 1,2. Google провел «коррективные меры» и удалил около пяти миллионов отзывов. В компании добавили, что затронули только недавние негативные оценки и ничего не делали с оставленными ранее.

Ранее в мае пользователи Telegram начали занижать рейтинг приложения из-за того, что на этой платформе существует канал «Мужского государства», создатель которого Владислав Поздняков регулярно устраивает травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества. Негативные отзывы о популярном мессенджере они начали оставлять в AppStore и Google Play.

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