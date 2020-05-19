Блогер снял пугающее видео и едва не «убил» пользователей TikTok

Пользователь TikTok с ником Илюша Хэлп снял видео, которое ужаснуло пользователей соцсети. В комментариях юзеры в разных формулировках поделились, что просмотр ролика их едва не «убил».

Герои ролика включают и выключают свет в коридоре. Во время выключения в дверном проеме появляется темная фигура, которая при свете исчезает. Финал короткого ролика имеет неожиданную развязку, которая напугала зрителей.

За три дня видео набрало 82,4 миллиона просмотров, более четырех миллионов лайков и больше 30 тысяч комментариев. Пользователи признавались, что в финале до смерти перепугались и едва не «навалили кирпичей». «Я чуть язык не проглотил», — написал один из них.

Некоторым показалось, что еще чуть-чуть — и они получили бы инфаркт. Одна из пользовательниц отметила, что это видео для нее страшнее любого фильма ужасов.

Судя по комментариям, видео блогера повторяет другой известный пранк, однако от этого ролик не становится менее страшным.

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