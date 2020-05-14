Девушка «подоила» огурец и изменила жизни людей

Пользовательница TikTok с ником @basicallyperkfect показала подписчикам необычный способ поедания огурца. Девушка заявила, что овощ нужно сперва «подоить», и тогда его вкус изменится. В комментариях некоторые пользователи признались, что ее совет изменил их жизни.

Она рассказала, что узнала об этом способе от сестры мужа: по ее словам, огурец благодаря этому способу становится более свежим на вкус и менее горьким. Автор видео отметила, что знает множество кулинарных хитростей, но об этой никогда не слышала.

Чтобы «подоить» огурец, нужно отрезать от него маленькую часть, а затем потереть ее о сам огурец, пока не начнет выделяться белая жидкость. Девушка добавила, что благодаря таким манипуляциям он действительно стал намного вкуснее. В комментариях многие люди согласились с ней. При этом некоторые пользователи написали, что давно знали о таком способе поедания огурца.

Ранее пользовательница TikTok с ником @paige.elizabxth опубликовала видео, в котором сняла свою реакцию на то, что ее начальник занимался сексом с секретаршей в своем кабинете. Она утверждала, что на ее работе такое происходит регулярно. Позже она призналась, что выдумала эту историю, за что была уволена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!