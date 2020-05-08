Россиянка прославилась в сети огромными бровями и удивила фанатов фото без них

Девушка из Якутии, которая прославилась благодаря огромным нарисованным бровям, удивила фанатов снимком без них. Об этом сообщает издание The Sun.

Анжелика Протодьяконова поделилась в своем закрытом Instagram-аккаунте фотографией, на которой позирует без косметики. Подписчики девушки были шокированы тем, что ее натуральные брови выглядят совершенно обычно.

Фото опубликовано @atokdean

Протодьяконова стала популярной, после того как неизвестный фотограф снял ее в автобусе с толстыми бровями прямоугольной формы, а затем разместил снимок в интернете. Кадр стал вирусным и набрал тысячи лайков.

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По словам девушки, поначалу ей было стыдно, но затем она решила воспользоваться оглаской и завела блог, чтобы в дальнейшем зарабатывать на рекламе. На данный момент у россиянки 107 тысяч подписчиков в Instagram.

В феврале девушки массово сбрили брови ради сходства с американской супермоделью Кендалл Дженнер. Таким образом пользовательницы социальной сети TikTok приняли участие в челлендже Fox Eye. Его суть состоит в том, чтобы сбрить угол брови и дорисовать на его месте прямую линию, уходящую к вискам. Однако попытки многих обернулись неудачей.

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