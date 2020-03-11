Результат популярной женской процедуры довел клиентку до слез

Англичанка сделала популярную женскую процедуру ламинирования бровей и расплакалась при виде результата. Об этом сообщает Daily Mail.

Мелисса Райан (Melissa Ryan) из Эшфорда отправилась в местный салон, чтобы увеличить губы, однако сотрудница убедила ее сделать еще и уход за бровями. После проведенной процедуры они стали на несколько тонов темнее и увеличились в два раза.

Недовольная клиентка пожаловалась на мастера в социальной сети, написав, что новый внешний вид бровей довел ее до слез. «Я выгляжу как полная дура. Мне кажется, что я сама сделала бы это лучше даже с закрытыми глазами», — отметила она.

21-летняя Райан отправила несколько жалоб директору салона Аманде Кавендиш (Amanda Cavendish), требуя вернуть ей потраченные 25 фунтов стерлингов (2,3 тысячи рублей), однако последняя ответила отказом и назвала посетительницу «грубой». «Она заблокировала мой номер, и я больше не могла связаться с ней, поэтому мне пришлось поделиться этим в сети», — пояснила клиентка.

Пост англичанки набрал сотни комментариев и тысячи репостов. Пользователи стали посылать 56-летней владелице салона сообщения с угрозами. Кавендиш заявила, что получила более 700 посланий, и ей пришлось обратиться в полицию. Информации о результатах ее обращения пока нет.

В январе микроблейдинг бровей (процедура мануального татуажа, создающего имитацию волосков на коже) обернулся для женщины опасным заражением. Полученный результат не устроил Шеннон Бозелл, и она решилась на повторный прием. Однако после корректировки брови американки воспалились и под ними образовались волдыри.

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