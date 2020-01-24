Популярная косметическая процедура обернулась для женщины опасным заражением

Популярная косметическая процедура обернулась опасным заражением для жительницы США. Ее историю опубликовал Daily Mail.

Американка Шеннон Бозелл (Shannon Bozell) из Каламазу пожаловалась на местный салон красоты в социальной сети. В своем посте она рассказала о последствиях микроблейдинга бровей (процедура мануального татуажа, создающего имитацию волосков на коже) и приложила к нему несколько фотографий. «Самые уродливые брови в Каламазу», — заключила недовольная клиентка.

44-летняя женщина поделилась, что тщательно выбирала мастера, и в итоге решила пойти к владелице местного салона Энн Хикс (Anne Hicks). Результат процедуры ее не устроил, поскольку брови получились слишком темными, а их форма — неестественной. Мастер пообещала скорректировать свою работу, однако после повторного посещения салона брови американки воспалились и под ними образовались волдыри.

Клиентка попросила вернуть ей деньги за неудачный микроблейдинг, но получила отказ. Владелица салона заявила, что предлагала посетительнице исправить все недочеты, но та отказалась.

«Она хотела, чтобы я вернулась в третий раз, но я больше никогда не дам этой женщине прикоснуться к моему лицу», — написала Бозелл.

Пользователи сети поддержали женщину. «Какой кошмар, тебе следует подать на мастера в суд», «Это самый ужасный микроблейдинг, который я когда-либо видела», «Бедная женщина, ей обязаны выплатить деньги за моральный ущерб, а салон должны срочно закрыть», — написали они в комментариях.

В январе 2020 года неумелая стажерка нарастила клиентке ресницы и почти лишила ее зрения. Англичанка Лейни Палмер (Lainey Palmer) попала в больницу после неудачного посещения салона красоты. Начинающая специалистка не взяла денег за услугу, но оставила девушку с воспаленными глазами и поврежденными ресницами, которые не удалось восстановить.

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