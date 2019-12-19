Увеличившая грудь модель пожаловалась на колышущийся внутри нее имплант

Австралийская модель и блогер Скай Уитли (Skye Wheatley) пожаловалась на то, что ее грудь нуждается в повторном хирургическом вмешательстве после установки имплантов для увеличения объема. Об этом она рассказала в Instagram-stories.

25-летняя девушка поделилась проблемой со своими подписчиками. Модель заявила, что имплант колышется внутри ее груди, а на коже появилась заметная рябь, и теперь ей, вероятно, потребуется реконструктивная операция.

«Я как ходячая испорченная Барби», — посетовала Уитли со смехом. Блогерша также попросила подписчиков помочь ей с этой проблемой и порекомендовать хороших пластических хирургов, которые выполняют подобные манипуляции.

Ранее в декабре сообщалось, что силиконовые импланты американской девушки сместились и перевернулись внутри ягодиц, чем была вызвана нестерпимая боль. Джабрена (Jabrena) из Джорджии, США, решилась на операцию из-за комплекса по поводу своей «плоской» фигуры. Две недели спустя, когда спал отек, женщина заметила, что импланты сместились, и на коже образовалась складка. Через полтора месяца они впервые перевернулись и, по словам пострадавшей, начали вращаться по кругу до пяти раз в неделю.

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