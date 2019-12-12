Секс-зависимая женщина захотела вставить грудные импланты в голову

Страдающая от сексоголизма женщина-трансгендер Джолин Доусон (Jolene Dawson) попросила хирургов вставить ей в голову два грудных импланта и сделать семь ринопластик, чтобы походить на куклу из серии Bratz. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на новый эпизод реалити-шоу Botched.

В записи, которая вышла на экраны в понедельник, 9 декабря, 24-летняя Доусон из австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, пообщалась с докторами Терри Даброу (Terry Dubrow) и Полом Нассифом (Paul Nassif). «Импланты в моей голове и миниатюрный нос определенно сделают мою внешность более кукольной», — подчеркнула она.

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Доусон жила с именем Джозеф (Joseph) до 19 лет, пока не сменила пол. «Я всегда смотрела с дедушкой "Спасатели Малибу" и представляла себя в роли Памелы Андерсон, — вспоминает женщина. — Уже тогда я понимала, что родилась в чужом теле, и намеревалась сменить пол. Так я и поступила». Австралийка перенесла заместительную гормональную терапию и около 15 операций, в том числе шесть ринопластик, два увеличения груди и коррекцию ушей.

По подсчетам Доусон, за последние четыре года она потратила на трансформацию своего тела около 200 тысяч австралийских долларов (8,7 миллиона рублей). Каждый день она делает объемную укладку, чтобы ее голова напоминала куклу Bratz. «Я подумала, почему бы мне не вставить импланты и забыть про ежедневные укладки?» — рассуждала она.

Доктора Даброу и Нассиф подчеркнули, что куклы не должны становиться примером для подражания. По их мнению, та форма носа, которую хочет Доусон, крайне опасна для ее здоровья и затруднит ей дыхание. Однако любительница пластики заверила, что ее не пугают последствия операции. Тогда врачи объяснили, что импланты в голове и слишком узкий нос могут привести к смерти пациентки. «Не ставьте на себе эксперименты, которые могут вас убить», — заключил Даброу.

Доусон превратилась в сексоголика после того, как завела свой канал на YouTube. По ее словам, она могла заниматься сексом до 10 раз в день как минимум с четырьмя разными партнерами. Она призналась, что за полгода вступила в интимные отношения приблизительно с 90 мужчинами.

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