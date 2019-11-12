Женщина стала блогером и начала страдать от секс-зависимости

Трансгендер Джолин Доусон (Jolene Dawson) превратилась в сексоголика после того, как завела свой канал на YouTube. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Доусон, она могла заниматься сексом до 10 раз в день с как минимум четырьмя разными партнерами. Женщина также отметила, что за полгода вступила в интимные отношения приблизительно с 90 мужчинами.

Секс-зависимость появилась у Доусон после того, как она стала блогером и начала публиковать на YouTube видео о своих странных свиданиях. Она призналась, что изначально создавала канал, чтобы было над чем посмеяться с друзьями.

Однако когда у нее появилось несколько тысяч подписчиков, Доусон почувствовала себя обязанной создавать больше контента. «Я думала, что чем больше секса у меня будет, тем больше историй будет для канала, а значит, больше денег и больше подписчиков», — считала она.

Со временем частые занятия сексом начали влиять на работу женщины. «Я просто перестала ходить на работу, чтобы заниматься сексом», — вспомнила женщина. Она добавила, что чувствовала себя одинокой.

Доусон призналась, что решила изменить жизнь из-за постоянного страха заразиться венерическим заболеванием. В настоящий момент она уже два месяца совсем не занимается сексом и чувствует себя более счастливой. Женщина перестала публиковать в своем блоге видео о сексе и сосредоточилась на создании роликов о повседневной жизни.

Доусон также известна тем, что потратила десятки тысяч долларов на пластические операции, чтобы выглядеть, как кукла из серии Bratz.

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