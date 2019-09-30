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Мужчина отправил фото гениталий трансгендеру и получил испугавший его ответ

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Женщина-трансгендер Фэй Кинли (Faye Kinley) рассказала о том, как проучила мужчину, отправившего ей фото своих гениталий. Об этом она написала у себя в Twitter.

По словам Кинли, незнакомец прислал ей неприличный снимок в SMS-сообщении. Он подписал фото: «Привет, девочка, ты сексуальная». Кинли предположила, что он не знает, что раньше она была мужчиной, и решила удивить его, отправив ему фото своих гениталий.

Мужчина не ожидал такого ответа и написал, что блокирует номер Кинли. Кроме того, он потребовал от нее удалить их переписку. Позднее в Twitter трансгендер призналась, что ожидала именно такой реакции.

Большинство подписчиков Кинли одобрили ее поступок. «Наверное, это лучшее преимущество трансгендеров. У тебя есть некая суперспособность отпугивать всяких извращенцев», — написал юзер с ником Thatsnotcoolman.

Ранее полиция американского города Чиро задержала 15-летнюю девушку, заставлявшую одноклассниц присылать ей интимные снимки. Сообщается, что таким образом она пыталась отомстить бывшему бойфренду.

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