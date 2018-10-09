Извращенцы нашли хитрый способ показывать фото гениталий незнакомцам

Сотни владельцев iPhone пожаловались на извращенцев, которые начали массово отправлять им фотографии половых органов в общественных местах. Об этом сообщает The Sun.

Многие пользователи смартфонов Apple отметили, что злоумышленники присылают непристойные изображения через функцию AirDrop — аналог Bluetooth в iPhone. Этот сервис позволяет передавать файлы с одного устройства на другое по беспроводному соединению.

«Я не могу поверить в то, что кто-то пытался отправить мне изображение своего члена через AirDrop», — написала одна из жертв эксгибициониста. Другая женщина испугалась, что подобные снимки могут прийти ее 14-летней дочери. Остальные пострадавшие заявили, что получали фотографии в оживленных общественных местах, чаще всего в вагонах метро.

По словам журналистов, защититься от атаки злоумышленников несложно: достаточно зайти в основные настройки iPhone, найти пункт AirDrop и поставить галочку напротив слов Receiving Off («Отключить получение»). После этого никто из незнакомцев не сможет отправить владельцу iPhone файл, пока он не подтвердит это действие на смартфоне.

Летом этого года японские полицейские задержали извращенца, который притворялся слепым, чтобы щупать продавщицу в местном магазине.

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